BPER Banca tra le aziende più ambite dove lavorare

(Modena, 24 gennaio 2019) - Da una ricerca di LinkedIn la classifica dei dieci annunci di lavoro che in Italia hanno ricevuto più candidature nel 2018. BPER al terzo posto Modena, 24 gennaio 2019 - Da una recente ricerca di LinkedIn, la rete professionale più grande del mondo, emerge la classifica dei dieci annunci di lavoro (Most Viewed Job) che hanno ricevuto più candidature nel 2018 da parte degli oltre 12 milioni di utenti in Italia. Andando ad analizzare la graduatoria spicca il terzo posto di BPER Banca (relativo alla ricerca di profili junior da inserire in organico), dietro a due marchi italiani tra i più famosi, la Ferrari e la RAI. Dallo studio si nota come i giovani italiani, nella ricerca di un nuovo lavoro, siano oggi particolarmente attratti dai grandi brand nazionali, in grado di offrire spesso ambienti di lavoro stimolanti e particolarmente formativi. Un trend in contrasto con quello degli ultimi anni, che invece portava le preferenze verso brand internazionali consolidati. Il Responsabile della Direzione Risorse Umane del Gruppo BPER Giuseppe Corni ha così commentato i risultati della ricerca: ?Siamo particolarmente soddisfatti per questo ottimo risultato, che testimonia il costante impegno profuso dalla Banca in favore dei giovani. E' molto importante che essi manifestino una crescente fiducia verso le opportunità di formazione e crescita professionale offerte dalle nostre realtà aziendali?.