Bper: l’Archivio racconta ‘i primi soci’, faro su fasi fondazione (2)

(AdnKronos) - "Molto ? aggiunge Ferrari ? è cambiato da allora. Un piccolo Istituto di provincia si è ingrandito prima con una progressione lenta e tenace durata oltre un secolo, poi con un'accelerazione straordinaria che ha creato uno dei Gruppi bancari più importanti del Paese. Ma non è cambiato il rapporto stretto con i territori e sono rimasti immutati i valori forti cui si ispirarono, più di 150 anni fa, i fondatori e i soci che oggi ricordiamo". E' importante dire, spiega a sua volta Chiara Pulini, "che i documenti dell'Archivio storico di Bper Banca sono certamente fonti dirette per la storia della banca, ma sono anche fonti indirette preziose per la storia del territorio".