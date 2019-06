Brescia: frontale con un pullman turistico, 21enne muore sul colpo

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - A un 21enne del bresciano, ma originario di Salerno, è stato probabilmente fatale un colpo di sonno, o una distrazione momentanea mentre era alla guida dell'auto. Verso le cinque, poco prima dell'alba, ha sbandato sulla statale 237 all'altezza di Vobarno (Brescia) ed è finito nella corsia opposta, schiantandosi contro un pullman turistico che andava a prendere dei clienti. Illesi autista e accompagnatore sul mezzo pesante, mentre per il ragazzo alla guida di un'Alfa Romeo, A. M., che tornava nella sua casa a Rezzato (Brescia), non c'è stato niente da fare. Il 118 arrivato a soccorrerlo ne ha constatato il decesso, avvenuto sul colpo. Sono ancora in corso i rilievi della polizia stradale per accertare la dinamica e le condizioni del giovane prima dell'incidente.