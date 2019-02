Brescia: sorpreso a spacciare droga in centro, arrestato

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - E' stato sorpreso a spacciare droga nel centro storico della città e per questo è stato arrestato. E' accaduto ieri, a Brescia, a un 41enne di origine senegalese. Ad eseguire l'arresto gli agenti della polizia locale. L'uomo era già stato arrestato il 13 luglio 2017 per spaccio e detenzione di cocaina e marijuana e, per questo motivo, da circa una settimana una pattuglia stava controllando i suoi spostamenti in città. Nel pomeriggio di ieri, agenti in abiti civili e con veicoli di copertura lo hanno visto raggiungere, in sella a una bicicletta, un giovane in via Calatafimi. I due si sono diretti in via Capriolo; qui il ragazzo ha consegnato al 41enne alcune banconote, ricevendo in cambio un paio di sacchetti di plastica che ha subito nascosto nel portafogli, dopodiché si sono divisi. La pattuglia ha prima fermato l'acquirente, trovandogli addosso due confezioni contenenti circa 400 milligrammi di cocaina. Quindi ha bloccato il quarantunenne, che aveva con sé nove sacchetti di cocaina per un peso totale di cinque grammi e mezzo. Quest'ultimo è stato portato al comando di via Donegani e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. In tutto sono stati sequestrati circa sei grammi di cocaina.