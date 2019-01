Brexit: Conte, ‘no deal purtroppo prospettiva concreta’

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il mancato sì del Parlamento inglese all'accordo tra Gran Bretagna e Ue "da europeo non era l'esito che si poteva auspicare. L'Italia aveva recitato un ruolo importante nella definizione dell'accordo ora respinto. All'ultimo Consiglio europeo di dicembre scorso, quando parlammo di Brexit, sollecitati tutti a lavorare anche alla prospettiva del 'no deal' per non rimanere impreparati. Una prospettiva che ora, purtroppo, si fa molto concreta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa'.