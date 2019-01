Brexit: Garavini (Pd), ‘Italia si prepari a no deal’

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "L'ipotesi di una hard Brexit, cioè di una uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza che si sia stilato un accordo è sempre più plausibile. Paesi come la Francia e la Germania nelle settimane scorse si sono dotate di norme per potere eventualmente prevedere misure urgenti che aiutino a fare fronte una possibile situazione di no deal. Dall'Italia invece nessun tipo di provvedimento. Nonostante gli oltre 600mila connazionali, residenti nel Regno Unito. Il governo programmi possibili interventi da adottare in caso di necessità". Lo afferma la senatrice del Pd Laura Garavini, vicepresidente della commissione Difesa, che ha presentando un'interrogazione al ministro degli Affari europei, Paolo Savona, firmata anche dai senatori Dem Gianni Pittella, Vito Vattuone, Alessandro Alfieri, Valeria Fedeli, Nadia Ginetti, e Tatiana Rojc. "I Paesi europei -aggiunge Garavini- si stanno già muovendo per tutelare i loro concittadini. Mentre l'Italia sta a guardare. Ma non si può lasciare tutto al caso. Vanno preventivati interventi".