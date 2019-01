Brexit: Tajani, ‘non credo accordo si possa cambiare’

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Non credo che ci sia molto da cambiare. Al Regno Unito era stato concesso tutto ciò che chiedeva quando era parte integrante dell'Ue, tutto ciò che potevamo concedere senza ledere gli interessi dei cittadini europei: non credo che si possa aggiungere altro". Lo ha detto ai microfoni di Radio Anch'io il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, sulla possibilità che la premier britannica Theresa May torni a Bruxelles per rinegoziare l'accordo sulla Brexit bocciato ieri sera ai Comuni.