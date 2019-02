Brignone trionfa in combinata Crans Montana

Crans Montana, 24 feb. - (AdnKronos) - Federica Brignone trionfa nella combinata di Crans Montana, valida per la coppa del mondo femminile di sci. L'azzurra, al comando già a metà gara, è rimasta in vetta anche dopo la seconda manche di slalom e ha conquistato il gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2'15''20. La Brignone ha staccato di 38 centesimi la canadese Roni Remme e di 1''04 la svizzera Wendy Holdener, che completano il podio. Per l'Italia arriva quindi il secondo successo in due giorni sulla pista svizzera dopo .