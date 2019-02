Bullismo: Lombardia in campo per ridurre esposizione giovani a rischi web

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il 60 per cento dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni passa più di due ore al giorno su social e chat, mentre il 4 per cento è costantemente connesso. Solo il 35 per cento vi trascorre un'ora o meno al giorno. Incontrare online contenuti negativi succede al 66 per cento dei ragazzi. Il 32 per cento vede immagini o video violenti e il 43 per cento si dichiara molto impressionato dalle immagini drammatiche; il 25 per cento incontra contenuti che incoraggiano a giocare o scommettere soldi, il 23 per cento immagini e video sessualmente espliciti. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca Telefono Azzurro-Doxa Kids sul rapporto fra i ragazzi e il web, presentata a Palazzo Lombardia dal presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, alla presenza del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Un evento che si inserisce nel contesto del Safer Internet Day, giunto nel 2019 alla sua sedicesima edizione. "Se, da un lato, la rete e le nuove tecnologie sono sicuramente un modo utilizzato dai ragazzi per comunicare e imparare -spiega Fontana- dall'altro bisogna fare in modo che questa rete sia sicura, priva di pericoli e frequentata senza che i nostri ragazzi vengano coinvolti in situazioni di oggettivo rischio".