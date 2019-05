Burkina Faso: rientrati in Francia ostaggi liberati

Parigi, 11 mag. (AdnKronos) - I due ostaggi francesi, Laurent Lassimouillas e Patrick Picque, liberati nel Nord del Burkina Faso sono rientrati in Francia e sono stati accolti oggi dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron a Villacoublay, la base dell'aeronautica francese basata in periferia di Parigi. "I nostri primi pensieri vanno ai due militari uccisi per liberarci da questo inferno", sottolinea Lassimouillas di fronte alle telecamere al suo arrivo all'aeroporto leggendo un testo preparato insieme a Picque. "Il loro sacrificio da un senso alle nostre vite", rileva l'ex ostaggio francese. "Dovevamo prendere maggiormente in considerazione le raccomandazioni dello Stato e la complessità dell'Africa ed evitare di recarci in questa magnifica regione del mondo nella quale purtroppo c'è sempre più instabilità", aggiunge ricordando l'autista, un cittadino del Benin, che è stato ucciso in occasione del rapimento. La liberazione è stata ottenuta grazie ad un'operazione condotta dalle forze francesi nella notte tra giovedì e venerdì, nel nord del Burkina Faso. Nel corso dell'operazione hanno perso la vita due ufficiali delle forze speciali della Marina, Cédric de Pierrepont e Alain Bertoncello. Picque e Lassimouillas erano stati rapiti dieci giorni fa in una riserva naturale nel nord del Benin, vicino alla frontiera con il Burkina Faso.