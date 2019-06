Calcio: Atalanta in Champions, Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo (2)

(AdnKronos) - Nel regolamento del Comune, la cittadinanza onoraria viene attribuita ?a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, con la propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonché per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione?. Gasperini quindi rientrerebbe a pieno titolo nei casi determinati dal regolamento, forte dei tre straordinari campionati disputati dalla sua Atalanta, stagioni nelle quali la Dea ha sempre centrato la qualificazione in Europa o nei turni preliminari, ha chiuso per due volte tra le prime 4 della classifica e ha conquistato la finale di Coppa Italia.