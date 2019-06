Calcio: Atalanta in Champions, Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che per la prima volta ha portato la squadra in Champions League, potrebbe diventare molto presto cittadino onorario di Bergamo. La proposta è stata portata dal sindaco Giorgio Gori nella prima giunta del nuovo mandato, che l'ha approvata, aprendo la strada all'iter che porterà l'iniziativa in consiglio comunale. "Sono felice - dice Gori - che la giunta abbia accolto con entusiasmo la mia proposta. I traguardi raggiunti da Gian Piero Gasperini con l'Atalanta vanno oltre la dimensione sportiva e tratteggiano un modello - quello della squadra di provincia capace di misurarsi con le grandi d'Europa - che vale a mio avviso anche per la nostra città". Il sindaco ha apprezzato la decisione del tecnico di restare a Bergamo. "Credo davvero che qui si sia trovato bene, in tutti i sensi. E con la cittadinanza onoraria desideriamo suggellare questo legame, anche affettivo, che si è creato tra Bergamo e Gasperini". Nel documento presentato in giunta, la proposta di cittadinanza onoraria a Gasperini viene motivata, oltre che per la sua "professionalità e sensibilità tattica", proprio alla riuscita qualificazione della squadra in Champions League, "un traguardo di grande valore sportivo che aggiunge lustro e visibilità all'intera città proiettata per la prima volta in una dimensione internazionale di grande prestigio".