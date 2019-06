Calcio: Bestetti (Fi), ‘no abbattimento San Siro, pronti a referendum’

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - "Lo stadio di San Siro è un monumento nazionale, un simbolo di Milano e dell'Italia nel mondo che non può essere cancellato con un colpo di ruspa". Così Marco Bestetti, presidente del Municipio 7 di Milano ed esponente di Forza Italia, commenta le dichiarazioni da Losanna del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul futuro dello stadio Meazza di Milano. "Da milanese e da milanista, spiace molto che non ci si renda conto di cosa rappresenti lo stadio di San Siro per milioni di tifosi e di cittadini". Per Bestetti "se qualcuno pensa di cancellare con cinica disinvoltura il monumento più iconico della storia calcistica italiana, troverà la nostra ferma opposizione. Siamo pronti ad avviare la raccolta firme prevista per l'indizione di un referendum cittadino su San Siro. Il futuro dello stadio, che è di proprietà dei milanesi, lo devono decidere i milanesi.