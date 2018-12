Calcio: Conte, serve segnale forte, anche ricorrendo a stop

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Sono rimasto molto costernato di scoprire che una manifestazione sportiva diventa occasione per scontri violenti, aggressioni incivili e addirittura c'è scappato anche il morto. E ritengo gravi, molti gravi i cori razzisti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno su quanto accaduto a Milano per Inter-Napoli. "Sulla sospensione la mia posizione personale sarebbe stata senz'altro quella di dare un segnale forte e ho visto che anche Giorgetti ha espresso una pari sensibilità. Occorrerebbe dare un segnale di cesura forte ricorrendo anche a una pausa delle manifestazioni sportive ma -ha sottolineato Conte- lascio alle autorità competenti la valutazione. E' mia abitudine studiare tutti i dossier e questo non l'ho studiato". Comunque, ha ribadito il premier, "si tratta di comportamenti inaccettabili. Serve una reazione e valuteremo se è il caso di rafforzare" le pene per la violenza negli stadi ma "attenzione perchè quando si inaspriscono troppo le pene, c'è il rischio che poi non vengano applicate".