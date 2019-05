Calcio: giro di vite sul ‘bagarinaggio’ nel dl sicurezza bis**

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Nuove norme per contrastare la violenza negli stadi, ma anche un giro di vite sul cosiddetto bagarinaggio nel dl sicurezza bis atteso stasera in Cdm. La misura prevista nell'ultima bozza del dl, in possesso dell'Adnkronos, prevede l'eliminazione del "riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano a tali manifestazione". Si estende dunque il raggio di punibilità del reato.