Calcio: in bozza dl sicurezza bis norme su violenza negli stadi**

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Non solo norme su migranti, inasprimento delle sanzioni per i reati di devastazione e potenziamento delle operazioni sotto copertura. Nell'ultima bozza del dl bis, in possesso dell'Adnkronos, spunta anche una serie di norme che trattano del tema della violenza negli stadi. Tra queste, sul Daspo, che viene esteso anche in ambiti non ricollegabili a eventi sportivi, si "ampliano i termini di durata in taluni casi - si legge nella bozza - e si fissano i presupposti per ottenere la 'riabilitazione'".