Calcio: leader curva Inter accusato di omicidio, rissa aggravata e lesioni**

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell'Inter, arrestato stamane a Milano. L'attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura di Milano sugli scontri accaduti lo scorso 26 dicembre prima dell'incontro di calcio Inter-Napoli, spiegano gli investigatori, "ha portato al riconoscimento del tifoso neroazzurro soprannominato 'il rosso', tra i leader dei Boys San, responsabile delle coreografie da diversi anni". E per questo è stato eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il 34enne, già destinatario di numerose denunce all'autorità giudiziaria per episodi di violenza in occasioni di manifestazioni sportive, è stato anche indagato per violazione del Daspo, a cui è attualmente sottoposto.