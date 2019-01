Calcio: Link sottoscrive aumento capitale e rivendica 60% Parma (2)

(AdnKronos) - Link "ricorrerà alle vie legali per difendere i propri interessi e per dimostrare l'illiceità delle azioni intraprese dagli azionisti di Nuovo Inizio". In sua difesa, Link farà quanto possibile affinché il tribunale dichiari "nulla la manovra eseguita da Nuovo Inizio, recuperando così il 30% delle quote del club che sono state illegittimamente prese. Il che porterà nuovamente Link al 60% delle azioni del club". Link "ha investito oltre 25 milioni di euro nel Parma Calcio 1913 al fine di costruire in tempi brevi un club da Serie A, vincendo due campionati di serie consecutivi, e posizionando attualmente il club ad un buon livello di classifica". Link ritiene "che i recenti cambiamenti nell'assetto dell'azionariato, nella presidenza e nella gestione di Parma Calcio 1913 sono stati ispirati da interessi disonesti e condotti in cattiva fede".