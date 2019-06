Caldo: Padova, massima allerta in Comune, aiuti agli anziani

Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Massima allerta in Comune a Padova per il caldo eccezionale previsto nei prossimi giorni: e sono state attivate iniziative per aiutare gli anziani a superare il picco di calore. In considerazione dell'ondata di caldo prevista nei prossimi giorni il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, si è attivato per aumentare l'offerta di servizi dedicati agli anziani, la fascia che più del resto della popolazione soffre le temperature estive sopra la media e può avere delle ripercussioni sulla salute. In queste ore sono stati individuati nuovi luoghi nei quali gli anziani possono trovare refrigerio e compagnia. Altri sono in corso di definizione nelle prossime ore. Al momento sono attivi per affrontare l'emergenza caldo di questa settimana i. Centro socio culturale ?Età d'oro?, il Centro socio culturale ?Mortise", il Centro socio culturale ?Torre?, il Centro socio culturale ?Forcellini?, la Sala Barison Centro Civico Borgo Fiorito.