Caldo record, Italia da bollino rosso

Roma, 1 luglio (AdnKronos Salute) - Inizia luglio ed è già caldo record in Italia, a rischio anche le "persone sane e attive". Bollino rosso, con il massimo livello di allerta (3), nelle città di Bolzano, Brescia e Firenze. Lo fa sapere il ministero della Salute con un bollettino che "indica condizioni di emergenza" derivanti da un'ondata di calore, i cui possibili effetti negativi potrebbero ripercuotersi sulla salute di tutti, "non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". A Firenze il bollino rosso è previsto anche domani e mercoledì, come a Perugia. Mentre l'allerta da livello 3 è prevista solo mercoledì anche a Rieti. Bollino arancione, con livello di allerta 2, invece a Perugia, Rieti, Torino. Bollino giallo invece ad Ancora, Bologna, Campobasso, Genova, Milano, Roma e Verona. Il ministero della Salute ha attivato nei giorni scorsi il numero di pubblica utilità 1500 per consentire ai cittadini di ricevere informazioni su come affrontare il caldo e per fornire indicazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale. Il servizio è attivo tutti giorni, compresi i festivi, dalle ore 10 alle ore 16. All'interno si possono trovare informazioni sui bollettini giornalieri del Sistema nazionale di previsione e allerta per le ondate di calore; sulle misure da adottare per prevenire i rischi per la salute legati al caldo; sui servizi dedicati attivati sul territorio da Asl e comuni nell'estate 2019; infine raccomandazioni per la popolazione, per i medici di medicina generale, per gli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani, per le badanti, per i lavoratori outdoor, per le donne in gravidanza e per proteggere la salute dei bambini più piccoli.