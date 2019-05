Caltanissetta: anziano pestato e in fin di vita a Mazzarino, un fermo

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Al culmine di una lite ha aggredito un pensionato di 74 anni riducendolo in fin di vita. Adesso per un 45enne di Mazzarino (Caltanissetta) è scattato il fermo per tentato omicidio. L'anziano è stato trovato sabato pomeriggio nel proprio fondo agricolo in contrada Favara con profonde ferite agli arti, al torace e al capo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in stato di incoscienza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Eugenia Belmonte, hanno permesso di acquisire "rilevanti e univoci elementi indiziari" a carico del 45enne, per il quale è scattato il fermo per tentato omicidio. Alla base dell'episodio vi sarebbero futili motivi. La vittima versa in pericolo di vita.