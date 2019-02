Camera: Fico, ‘mio ‘arrivederci’ no offesa, chiesta istruttoria a questori’

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Queste sono le immagini di quanto è successo in Aula oggi. Potete così farvi un'idea di quanto accaduto". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, postando il video su Fb dei disordini oggi in aula a Montecitorio. "Aggiungo solo una cosa: subito dopo ho chiesto scusa per aver risposto al saluto dei deputati del gruppo del Pd con un 'arrivederci' che non voleva essere in alcun modo offensivo. Tutti i comportamenti in violazione del regolamento sono inaccettabili. Per questo ho chiesto al Collegio dei Questori di aprire un'istruttoria, in base alla quale prenderò quindi una decisione su eventuali sanzioni", conclude.