Camorra: Matteo Zoppas, ‘un cancro da combattere tutti assieme’

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - "Voglio esprimere, da parte di tutto il sistema imprenditoriale veneto, i ringraziamenti per il lavoro fatto dalla Procura Antimafia e dalle nostre Forze dell'ordine per l'inchiesta che ha dato un duro colpo alla presenza della camorra nel Veneto Orientale". Lo sottolinea Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto. "Lasciamo che la magistratura continui le proprie indagini per capire in maniera sempre più approfondita quanto e come sia radicato questo fenomeno. Quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata (nazionale ed estera) è un cancro che si sta allargando e che dobbiamo combattere tutti insieme, in maniera compatta e decisa. La legalità è per Confindustria fattore essenziale di competitività. Sono proprio corruzione e illegalità a danneggiare e penalizzare il lavoro quotidiano e i valori di migliaia di imprenditori che operano in modo leale, pulito e sano, senza perseguire la via delle scorciatoie. Questa nuova operazione conferma, una volta di più, la regola che chi sbaglia prima o poi paga", conclude.