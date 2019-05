Cannabis: Calenda, ‘siamo al delirio, Lega aveva votato legalizzazione negozi’

Padova, 10 mag. (AdnKronos) - Sulla cannabis light? "Siamo al totale delirio". A dirlo Carlo Calenda, capolista nella circoscrizione Nord Est per Pd - Siamo Europei, intervenendo da Padova al programma "Rassegna Stampa" di Radio Sportiva. "Innanzitutto la Lega ha votato per la legalizzazione dei negozi che vendono cannabis leggera - ricorda Carlo Calenda - e quindi si sta facendo una pura sceneggiata. Ed inoltre mi chiedo: "ma vi pare che oggi che il problema dell'Italia possa essere la cannabis legale, con gli investimenti che sono crollati, sono ritornati in territorio negativo dal 3,5% dell'anno scorso e dal 4,3% dell'anno prima?". E noi invece di parlare di questo parliamo dei cannabis shop? Ma chissenefrega. La verità è che ogni giorno c'è un'arma di distrazione di massa di Salvini, c'è Di Maio che fa queste sceneggiate facendo finta di fare opposizione a Salvini, abbiamo Toninelli che secondo me è perso dentro il famigerato tunnel del Brennero, visto che sostiene che i veneziani debbono pagarsi da soli la gestione del Mose. Ogni giorno c'è una quantità di cavolate che credo non si sia mai vista in Italia", conclude.