Cannabis: Della Vedova, ‘salvare settore light da furia proibizionista’

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - ?La decisione della Cassazione assume connotati paradossali: si vietano i prodotti a base di cannabis light, prodotti cioè con un bassissimo contenuto di principio attivo. Si cancella o si condanna al mercato nero un settore in espansione lungo tutta la filiera, dalla coltivazione alla commercializzazione; e in tutta la filiera si cancellano decine di migliaia di imprese e posti di lavoro regolari?. Lo sottolinea il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. ?Occorre mobilitarsi da subito -aggiunge- per una iniziativa legislativa che salvaguardi il settore della cannabis light dalla inutile furia proibizionista di Salvini e Fontana?.