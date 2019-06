Caos Procure: D’Alfonso, ‘su Lotti si dimostra inadeguatezza vertici Pd’

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - ?L'autosospensione di Luca Lotti dimostra il suo rispetto nei confronti delle donne e degli uomini del Partito Democratico, ma al contempo rivela l'inadeguatezza di come l'attuale dirigenza del partito sta gestendo questa vicenda: la sensazione è quella di vertici sospesi rispetto alla realtà, ovvero all'intelligenza della realtà". Lo afferma il senatore Pd Luciano D'Alfonso. "Ci troviamo di fronte a un poderoso tentativo di scaricare sulle forze innovatrici del nostro partito le storture che da decenni fanno fragile la vita istituzionale dell'autogoverno dei giudici. Basta leggere con più attenzione le carte che generosamente e interessatamente vengono diffuse giorno dopo giorno - sottolinea- per comprendere che il problema non sta in chi vede a cena questo o quel parlamentare". "Il Partito Democratico dovrebbe avere la forza di cogliere questo momento per lavorare alla riforma del CSM, per creare le migliori condizioni per rendere più trasparente il suo meccanismo di governo e più agevole l'esercizio per ogni magistrato della sua piena autonomia nell'esercizio della giurisdizione. Dobbiamo rilanciare e riformare, non rattrappirci sperando che passi la nottata?, conclude D'Alfonso.