Caos procure: Ingroia, ‘da anni denuncio condizionamento politica su carriere toghe’ (2)

(AdnKronos) - E l'ex pm Ingroia continua: "Ogni confronto con la P2 mi pare fuori luogo e fuori contesto, seppure il numero di membri del Csm che in questi giorni vengono meno ricorda quei giorni in cui vennero scoperti i famosi ?elenchi?. Resta un gravissimo contesto di contiguità e collusione con la politica e altri centri di potere occulti che cercano di pilotare le nomine ai vertici degli uffici giudiziari per garantirsi impunità". Ingroia conclude: "Vecchia storia, purtroppo, e rispetto alla quale il ?sorteggio? dei componenti del Csm, seppur possa apparire strumento orribile e antidemocratico, rischia di essere l'unico rimedio di ?emergenza? di fronte all'incapacità delle istituzioni, e perfino della magistratura, di rendersi immune dallo strapotere degli interessi privati in danno del bene comune".