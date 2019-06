Caos Procure: Lotti si autosospende da Pd, in frantumi pax zingarettiana/Adnkronos

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Era l'unico modo per sgombrare il campo e interrompere il gioco al massacro contro Luca. Ora possiamo affrontare, con più libertà, la questione del rapporto tra politica e giustizia. Una questione un po' più ampia di Luca Lotti...", dice uno dei parlamentari più vicini all'ex-ministro. La decisione di autosospendersi è maturata nel corso della giornata, presa in considerazione già mattinata quando l'intervista di Luigi Zanda e gli attacchi di Carlo Calenda avevano dato il via al "gioco al massacro" contro Lotti. Nella lettera a Nicola Zingaretti, diffusa via Facebook, l'ex-ministro spiega le ragioni della sua decisione, sottolinea la sua convinzione garantista citando Enzo Tortora, torna a difendersi dalle accuse e ne adombra anche alcune sottraendosi, dice, "al festival dell'ipocrisia". "Quanti miei colleghi -scrive Lotti- durante l'azione del nostro governo e dopo, si sono occupati delle carriere dei magistrati? Davvero si vuol prendere a schiaffi la realtà in nome dell'ideologia, dell'invidia, dell'ipocrisia?". E poi durissimo con Zanda: "Fa quasi sorridere che tale richiesta (l'autosoepnsione dal Pd, ndr) arrivi da un senatore di lungo corso già coinvolto - a cominciare da una celebre seduta spiritica - in pagine buie della storia istituzionale del nostro Paese". Dopo lunghe settimane di 'tregua elettorale', va in pezzi la pax zingarettiana dentro il Pd.