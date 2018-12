Capodanno: a Milano polizia locale sequestra 250 chili di fuochi d’artificio

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha sequestrato in diverse operazioni oltre 250 chilogrammi di materiale pirotecnico illegale o detenuto in luoghi non idonei. L'unità antiabusivismo ha denunciato due gestori di un negozio in via Carlo Dolci, in zona San Siro, per vendita di fuochi d'artificio a minori di 14 anni e per detenzione di materiale pirotecnico in luogo non idoneo. Nell'esercizio commerciale gli agenti hanno trovato due ragazzi di 10 e 12 anni che stavano acquistando dei fuochi d'artificio e nel corso di un'ispezione hanno rinvenuto il materiale pirotecnico stipato in maniera non sicura in un bagno annesso al negozio e in un magazzino, sopra lo spazio commerciale, privo delle misure anti incendio previste dalla legge e con un sistema elettrico non a norma. Inoltre il locale non era protetto da porte ignifughe. Il sequestro più ingente è stato effettuato dall'annonaria il 27 dicembre in un negozio in via Nicolini, in zona Paolo Sarpi, di proprietà di un uomo di origine cinese. In una cantina usata come magazzino nel condominio adiacente al negozio sono stati trovati 178 chili di fuochi d'artificio conservati in luogo non idoneo, privo delle norme di sicurezza.