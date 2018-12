Capodanno: a Milano polizia locale sequestra 250 chili di fuochi d’artificio (2)

(AdnKronos) - Nei giorni successivi sono stati effettuati sequestri anche in altri esercizi commerciali. Tra gli altri, sono stati ritrovati 106 pezzi di materiale pirotecnico illegale, sempre in zona Paolo Sarpi, che hanno comportato una sanzione amministrativa per l'esercente di 2.120 euro. ?Dai controlli effettuati -spiega il comandante della polizia locale Marco Ciacci- abbiamo riscontrato che è notevolmente diminuita la vendita negli esercizi commerciali di botti illegali. Il fenomeno che ora desta maggiore preoccupazione, su cui la polizia locale si è concentrata in vista di capodanno controllando i magazzini, è la corretta conservazione di ingente materiale pirotecnico?.