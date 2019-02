Cara Mineo: trasferiti di altri 50 migranti

E’ stato completato il trasferimento di altri 50 migranti ospiti del Cara di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo in provincia di Catania. Si tratta del secondo trasferimento, dopo quello avvenuto il 7 febbraio scorso. Gli stranieri, tutti uomini adulti e senza nuclei familiari al seguito, sono stati accompagnati in autobus nei Cas – Centri di accoglienza straordinaria di Caltanissetta e Enna. Altri 50 migranti e’ previsto che vengano trasferiti il 27 febbraio prossimo. Secondo quanto annunciato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il Cara di Mineo dovrebbe essere chiuso entro la fine dell’anno. Dalla struttura, intanto, si registrano allontanamenti ‘volontari’: piu’ di un centinaio di persone sarebbe andato via nelle ultime settimane e il numero degli ospiti si avvicina a quasi mille.