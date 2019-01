Carceri: sottosegretario Morrone in visita a istituto Forlì

Forlì, 1 gen. (AdnKronos) - Visita mattutina del sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, alla Casa circondariale di Forlì per augurare buon anno al personale. Accolto dal direttore, Palma Mercurio, dal comandante, Michela Zattoni, e dall'ispettore superiore, Gennaro Zampella, il sottosegretario Morrone -riferisce una nota- ha rivolto loro un cordiale saluto e il ringraziamento a nome dell'intera comunità locale "per l'attività fondamentale e meritoria che esercitano nell'ambito della giustizia e della sicurezza". "La mia visita qui, in un giorno particolare come il primo dell'anno, rappresenta un atto di omaggio a chi opera 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, in un contesto difficile e delicato, tenendo alta l'attenzione quotidianamente per evitare tensioni e problemi, ma anche organizzando importanti percorsi di riabilitazione e recupero per il reinserimento nella società dei detenuti una volta saldato il loro debito con la giustizia. Tutto questo anche in presenza di difficoltà strutturali che, auspico, saranno risolte dallo sblocco dei lavori per il completamento del nuovo carcere. Credo, in ogni caso, che sia importante -ha concluso Morrone- che la cittadinanza sia consapevole della professionalità, del coraggio e del senso di responsabilità che servono per svolgere questi compiti così complessi?.