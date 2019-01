Carige, Di Maio: “Puniremo chi l’ha ridotta così”

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Nei prossimi giorni quando pubblicheremo l'elenco dei debitori di vedremo chi troveremo lì dentro: ovviamente se troveremo delle persone che hanno difficoltà a pagare neanche ve lo diremo il nome ma se troveremo i soliti noti e troveremo i soliti soggetti che hanno avuto favori delle banche in questi anni non solo ve lo comunicheremo come governo, e questa sarà già una novità, ma soprattutto la faremo pagare a tutti i banchieri che in questi anni hanno ridotto così quella banca per fare un favore a qualcun altro". Così su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "La musica è cambiata", "con tutte le azioni che porteremo a casa quest'anno faremo in modo che d'ora in poi nessun banchiere possa più restare impunito e che nessun risparmiatore possa avere la preoccupazione di dove ha messo i soldi", sottolinea il vicepremier. "Le banche dello Stato - rileva Di Maio - possono esistere, possiamo aiutare le famiglie e dobbiamo punire fortemente quei banchieri che anche nel caso Carige hanno ridotto così la banca. Non sarà la stessa musica. La musica è cambiata", annuncia il vicepremier.