Carige: Fregolent (Pd), ‘Salvini si arrampica sugli specchi’

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Il goffo tentativo che sta facendo Salvini di ?depistare' sul decreto ?salva banca Carige' fa sorridere, per usare un eufemismo. Quello dell'attuale vicepremier, che insieme a Di Maio per anni hanno vomitato fango sul Partito democratico, appare come un'arrampicata sugli specchi". Così Silvia Fregolent, capogruppo Dem in commissione Finanze della Camera. "Nella notte, zitti-zitti, senza streaming o diretta Facebook - sottolinea-, hanno approvato in Cdm un decreto legge che prevede la possibilità per Carige di accedere a forme di sostegno pubblico e a finanziamenti della Banca d'Italia. Quindi, hanno deciso di utilizzare il denaro dei cittadini italiani per salvare un istituto di credito. E noi, al contrario della loro propaganda e delle loro fake news, diciamo che hanno fatto bene ad intervenire". Del resto, conclude Fregolent, "è bene ricordare che già in Legge di Bilancio, nell'articolo 38 sui creditori truffati, M5s e Lega hanno proseguito nella strada da noi avviata nella scorsa legislatura. Anzi, se volessimo essere più precisi, anche in maniera meno adeguata ed efficace rispetto ai governi a guida Pd".