Carige: P. Chigi, con dl misure per preservare stabilità**

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Le misure previste nel decreto si pongono in linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla Banca Centrale Europea". A sottolinearlo è una nota diffusa a Palazzo Chigi in merito al dl sulle misure urgenti per Banca Carige. "L'obiettivo -sottolinea- è di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilità e la coerenza del governo della società, completare il rafforzamento patrimoniale dell'Istituto già avviato con l'intervento del Fondo Interbancario dei Depositi, proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un'operazione di aggregazione". "In tale ottica, le misure previste dal decreto -prosegue la nota- forniscono ai Commissari un quadro operativo che consente di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria".