Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Basta con i soldi dei cittadini per coprire vabbè mal gestite. Bisogna fare il possibile per evitare la ricapitalizzazione pubblica?. Così a margine della riunione del Canova Club Corrado Passera, l'ad Di Illimity commenta lo scenario aperto dal ritiro di Blackrock nel dossier Carige. Passera esclude comunque qualsiasi intervento del suo istituto nel dossier "Non è il nostro mestiere" spiega.