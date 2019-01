Carige: Salvini, bene intervento governo, messi in sicurezza risparmi

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Sono orgoglioso del fatto che il governo, di cui faccio parte, sia intervenuto subito per mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di italiani, non gli interessi degli amici degli amici come nel passato, non per abbandonare migliaia di risparmiatori...". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb a proposito di Carige, una banca in difficoltà "per pessime gestioni del passato". "Abbiamo ritenuto nostro dritto e nostro dovere mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di piccoli risparmiatori".