Casa: Ascom Padova, in crescita compravendita ma ancora in calo i prezzi

Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Cresce il mercato immobiliare in Italia e cresce soprattutto a Nordest. In Italia chiude in rialzo del 6,5% rispetto all'anno precedente per un totale di quasi 580mila transazioni e un fatturato di oltre 94 miliardi di euro (dato più alto dal 2010) e nel Nordest cresce addirittura del 10,5%. Dati diffusi ieri e che emergono dal Rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi e che sono stati commentati nel corso dell'incontro promosso dalla Fimaa Ascom Confcommercio di Padova nella propria sede al quale è intervenuto anche il presidente nazionale Fimaa, Santino Taverna. ?In verità ? ha detto il presidente ? sono in aumento le compravendite e questo è un fatto positivo, ma i prezzi sono ancora in leggera discesa. Quando i due indicatori saranno entrambi col segno ?più?, allora potremo parlare di reale progresso del comparto?. Ospite della presidente di Fimaa Ascom Padova, Silvia Dell'Uomo, Taverna, di fronte ad una platea di colleghi numerosa ed attenta, ha affrontato i temi attualmente sul tappeto. ?La formazione ? ha ricordato la presidente Dell'Uomo ? è fondamentale per una categoria alla prese con un mercato che richiede, giustamente, sempre più professionalità e sempre meno improvvisazione?.