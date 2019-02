Caso Diciotti: Meloni, M5S dirà no ma comunque sarà figuraccia’

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Penso che questa sera, comunque vada, i 5 stelle, facciano una figuraccia. Ho motivo di ritenere che la piattaforma Rousseau, democraticamente, dirà no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini semplicemente perché i 5 Stelle non possono far processare Salvini e poi tenerlo come ministro dell'Interno". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel corso di 'Tg2 post' su Raidue. "Quello che non si dice -ha aggiunto- è che qui non si discute il merito di un'indagine, ma se un ministro abbia agito per rappresentare il governo e per difendere la nazione. Quindi per forza i grillini dovranno dire no all'autorizzazione a procedere. Potevano dirlo dall'inizio ed evitare tutta questa manfrina".