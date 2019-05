Caso Legnano: Di Maio a Lega, ‘noi non perfetti ma chi sbaglia è fuori’

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Noi non siamo perfetti, anche da noi c'è chi sbaglia, anche se abbiamo avuto un solo caso in 10 anni. Ma chi sbaglia da noi è fuori in trenta secondi, perché è anche così, con questi atteggiamenti, che si combatte la corruzione". Così Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, invitando la Lega "a dare un segnale al Paese".