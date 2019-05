Caso Legnano: Evi (M5S), ‘pronta risposta Stato contro corruzione’

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - ?Ringraziamo il prefetto di Milano Renato Saccone per il suo tempestivo commissariamento del Comune di Legnano. Questa è la risposta che i cittadini si aspettano. Lo Stato c'è, è presente e vigila contro questo vergognoso dilagare di corruzione e malaffare che si propaga, da Nord a Sud, in tutta Italia". Così in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi. "Le prossime elezioni europee saranno un referendum fra chi pensa di essere al di sopra della legge e chi, come il Movimento 5 Stelle, mette in campo delle azioni concrete - come lo Spazzacorrotti - per arginare un sistema di potere, vero cancro del Paese. Insieme ai cittadini vinceremo questa battaglia", conclude l'esponente M5S.