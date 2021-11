Caso Pfizer Catania: Sindacati e lavoratori in audizione all’Ars martedì prossimo

È stata fissata per martedì prossimo (23 novembre) l’audizione in commissione Lavoro – richiesta dalla deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Jose Marano – all’indomani del sit in di protesta tenuto dai lavoratori dello stabilimento Pfizer di Catania a fine ottobre scorso. “I rappresentanti dei lavoratori saranno ascoltati, in V Commissione, dall’assessore al Lavoro alla Famiglia e alle politiche Sociali Antonio Scavone. All’esponente del governo regionale i lavoratori quale esporranno le loro preoccupazioni sul futuro del sito etneo e solleciteranno ancora una volta, una risposta da parte della dirigenza dell’azienda sui piani di sviluppo per lo stabilimento catanese che impiega circa 800 unità”, ha detto Marano, che sulla vicenda ha già allertato anche il Governo nazionale.