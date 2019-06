Caso Regeni: Salvini, ‘vicino a genitori, temo ritiro ambasciatore non serva’

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Se mi dicessero che" il ritiro dell'ambasciatore "sarebbe qualcosa di determinante" per far luce sulla morte di Giulio Regeni "lo farei, temo che non sia quello che risolve la situazione". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca'. "Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio e nel ministro degli Esteri, gli ambasciatori -ha aggiunto- non dipendono dal ministro dell'Interno. Io ero stato ad incontrare il presidente egiziano che aveva garantito indagini veloci, punizioni, pena certa, evidentemente in Egitto non hanno tutta questa voglia di fare emergere la verità. Sono vicino a dei genitori che hanno perso un figlio".