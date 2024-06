A Catania accerchiano agenti durante un controllo

La notte scorsa a Catania, durante un controllo in una sala giochi del quartiere ‘a rischio’ di San Cristoforo, alcuni residenti, tra cui numerose donne, hanno accerchiato, spintonato e aggredito a calci e pugni alcuni agenti di polizia che volevano bloccare un uomo che tentava di fuggire.

Il bilancio è stato di cinque poliziotti che hanno dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. E’ accaduto in via Stella Polare. Gli agenti a quel punto per disperdere la folla hanno dovuto usare lo spray urticante e hanno dovuto far intervenire in loto ausilio i Carabinieri e l’Esercito.

L’uomo che era fuggito è stato bloccato ed identificato. Indagini sono in corso per risalire all’identità degli aggressori.