A Catania solidarietà al popolo ucraino e fine di ogni guerra

Le persone, in Europa, in Ucraina, in Russia ed anche negli Stati Uniti, si stanno rendendo conto di questa follia della corsa verso lo sdoganamento di una guerra nucleare mondiale e stanno iniziando a scendere in piazza, a non collaborare ed a boicottare questo folle progetto.

A Catania, come nelle altre 100 piazze d’Italia con la #RetePaceDisarmo e #EuropeforPeace, l’unione di un’unica grande piazza di oltre un migliaio di persone ha coinvolto diverse generazioni, i ragazzi e le ragazze dei #FFF e della #ReteStudentiMedi, dei collettivi studenteschi, le diverse culture associative, laiche e religiose e tutte le estrazioni sociali e politiche, formando una marea umana incontenibile che ovunque in Italia, in Europa e nel mondo sarà impossibile non ascoltare.

“È fondamentale, in questo momento, dare spazio alla voce della pace e della ragione che si sta alzando dalle profondità delle coscienze e che sta guadagnando terreno ogni giorno dentro e fuori le persone. È importante non lasciarci dividere, scoraggiare, vincere dall’odio e l’irrazionalità”.