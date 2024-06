Aerolinee Siciliane aderisce alla Lega delle Cooperative

Aerolinee Siciliane è lieta di annunciare che la cooperativa dei piccoli azionisti della compagnia è stato accolto nella grande famiglia della Lega delle Cooperative.

Questo importante passo, che segue di qualche giorno l’accordo per l’ottenimento di una prima tranche di finanziamento da 25 milioni di euro, consolida il percorso già avviato verso il varo operativo di quella che resta l’ultima ed unica compagnia aerea a capitale interamente italiano.

Il Presidente di LegaCoop Sicilia, Filippo Parrino, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando il forte interesse del movimento cooperativo verso il modello adottato da Aerolinee Siciliane. “Il sistema di azionariato diffuso di Aerolinee Siciliane garantisce una forte aderenza agli interessi del territorio. È un’iniziativa che merita il pieno supporto del tessuto imprenditoriale più sano e produttivo dell’isola e dell’intera nazione”, ha dichiarato Parrino.

Dal canto suo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Aerolinee Siciliane, ing. Leonardo Licitra, ha ribadito:”Consideriamo strategico il rapporto con il mondo cooperativo per fornire al territorio siciliano ed alla sua imprenditoria uno strumento ideale per liberare l’Isola e i suoi abitanti dalla schiavitù di un trasporto aereo ormai insostenibile. Questo ha ripercussioni gravissime sull’economia regionale e sulla libertà di movimento ed è ora che ci si unisca per superarlo definitivamente”.

Si confida che questa nuova collaborazione possa avviare rapidamente una stagione di cooperazione che ci veda uniti nel raggiungimento del primo di tanti voli a bandiera siciliana. Aerolinee Siciliane è impegnata a produrre reddito e sviluppo nel turismo, nelle attività industriali, logistiche e commerciali, valorizzando il patrimonio della Sicilia e difendendo il risparmio e gli investimenti.