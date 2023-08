Aeroporto Catania: Sac, “Terminal A pienamente operativo”

“Tutti i voli di oggi, lunedi’ 7 agosto. Il Terminal A e’ gia’ da ieri – come gia’ comunicato – pienamente operativo, anche per i voli extra Schengen”. Cosi’ la Sac, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Catania, sul suo profilo Twitter, per tranquillizzare sull’operativita’ dello scalo, rinviando alla pagina dove sono pubblicati “tutti i voli in partenza e in arrivo, suddivisi per fascia oraria. Gli orari pubblicati sono di responsabilita’ delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse”.