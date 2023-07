Aeroporto: Urso, “danno al sistema turistico siciliano”

Quello che è accaduto in questi giorni all’aeroporto di Catania “obiettivamente produce un danno immediato al sistema turistico siciliano”, perché “l’aeroporto di Catania non è ancora in condizione di recuperare il danno di reputazione”.

Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla tavola rotonda Tgcom 24 tour “Viaggio nell’economia dei territori”. Un “importante e significativo aeroporto, che non soltanto serve a riferimento del turismo internazionale in Sicilia, ma serve anche gli operatori internazionali che vedono a Catania il luogo ideale in cui investire per la tecnologia green”.

“C’e’ bisogno di un aeroporto efficiente, che sia in condizione di assecondare la crescita, un elemento di sviluppo dell’intero territorio siciliano”, sottolinea il ministro. Sull’aeroporto di Catania servono “decisioni strutturali, quali i piani di sviluppo per l’aeroporto di Catania per poter recepire, assecondare, questa crescita naturale della Sicilia”.