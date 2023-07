Aggredito dai cani, denunciata proprietaria

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Polizia di Frontiera di Catania hanno denunciato in stato di libertà la rappresentante legale di un cantiere nautico, perché ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali colpose, all’esito delle indagini avviate a seguito di denuncia/querela, sporta il 26 giugno da un dipendente di una ditta che si occupa della movimentazione dei container all’interno del Porto commerciale di Catania, vittima di un’aggressione avvenuta, ad opera di tre cani, all’interno del sedime portuale.

L’uomo, ultimato il suo turno di lavoro, mentre si incamminava a piedi lungo la strada interna che costeggia i cantieri navali, si vedeva azzannare dai tre cani, che lo facevano pure rovinare per terra. Riuscito comunque a rialzarsi, si arrampicava su un muretto di recinzione per evitare di essere ulteriormente assalito. Successivamente, trasportato in Pronto Soccorso, veniva sottoposto a cure mediche e dimesso con 28 giorni di prognosi, anche per una frattura del polso sinistro. Nel corso delle indagini, emergeva che i tre cani in questione appartenevano al cantiere nautico in questione, la cui rappresentante legale veniva quindi compiutamente identificata deferita – allo stato libero – per i reati a lei contestati.