Air Malta cancella 10 voli per l’aeroporto di Catania

La compagnia aerea nazionale maltese ha annunciato di avere cancellato 10 voli per l’aeroporto di Catania da oggi fino a martedì prossimo. In un comunicato, Air Malta ha confermato che la decisione è stata presa a seguito del recente incendio all’aeroporto di Fontanarossa. Le cancellazioni sono state imposte dall’autorità aeroportuale italiana alle compagnie aeree e agli orari dei voli da e per l’aeroporto di Catania a causa delle limitazioni al movimento degli aeromobili. Air Malta ha affermato che “questa è una situazione in corso con ulteriori informazioni da aggiornare man mano che vengono ricevute”.

L’incendio allo scalo di Catania sta provocando disagi anche a Punta Raisi. Centinaia di valigie e trolley sono stipati nell’area arrivi in cerca di un proprietario. I passeggeri girovagano all’interno dell’area portuale lamentandosi anche dell’aria condizionata insufficiente. Fuori il caldo è infernale. Dalla Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, fanno sapere che “con i ritardi che ci sono stati dei voli, dovuti alla programmazione che è stata stravolta per la vicenda di Catania, si accumulano i bagagli. Adesso la società Gh Palermo, che si occupa dei servizi a terra, sta organizzando anche squadre notturne per evadere le pratiche. Valigie e trolley saranno riconsegnati nei tempi”.